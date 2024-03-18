ترامب يدعو لإنهاء الحرب على غزة ويطالب إسرائيل بالسعى إلى السلام

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يستطيع إنهاء الحرب فى غزة بالضغط على إسرائيل للسعى إلى السلام.

وخلال مقابلة أجراها ترامب مع فوكس نيوز، هاجم الرئيس الأمريكى السابق زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر لإدانته لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن إسرائيل ينبغي أن تفصل نفسها عن الديمقراطيين، ثم قال إنه سيقول لنتياهو أن ينهى الحرب سريعا، ويحث تل أبيب على التحرك بعيدا عن حالة العنف.

وقال ترامب للمذيع هوارد كورتز إنه يعتقد أنه يجب إنهاء الأمر، وفعل ذلك سريعا والعودة إلى عالم السلام.

وأضاف قائلا إننا بحاجة إلى السلام فى العالم.

وأشار ترامب أن الحل للعنف فى الشرق الأوسط سيكون أحد أول الأمور التي سينجزها فى حال فوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر المقبل، إلى جانب إنهاء الحرب فى أوكرانيا.

وتابع قائلا إن هذه الحرب التي سيحاول إنهائها قبل أن يتولى الحكم على الرغم من وجود قانون أمريكى يحظر على المواطنين التصرف كممثلين للحكومة. وقال ترامب: أريد أن أفعل هذا قبل، تعرفون، قبل أن أتولى المنصب، لو أن هذا ممكنا، واعتقد انه كذلك".

وعلق موقع دايلى بيست على تصريحات الرئيس السابق، وقال إن إنهاء حربى غزة وأوكرانيا يضاف إلى قائمة الأشياء التي يريد ترامب القيام بها بمجرد أن يبدأ الحكم حال فوزه. وسبق أن أعرب عن رغبته فى التصرف حاكم مستبد فى أول يوم فى الحكم ويأمر بإغلاق الحدود وزيادة عمليات التنقيب عن الغاز والنفط فى الولايات المتحدة. كما أعرب الأسبوع الماضى عن رغبته فى إطلاق سراح المدانين فى أحداث اقتحام الكونجرس ووصفهم بأنهم رهائن.