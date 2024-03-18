تخفيضات كبيرة على الملابس والأحذية بمعرض أهلا رمضان فى البدرشين

كتبت - مرام محمد

بدأ معرض " أهلًا رمضان " في شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، والذي تقيمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، طرح ملابس وأحذية لجميع المراحل العمرية بأسعار مخفضة بمقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاءت أسعار الملابس النسائية داخل المعرض، على النحو الآتي: بناطيل القماش بـ150 جنيهًا، أي بنطلون قطن بـ100 جنيه، التنانير يتراوح سعرها ما بين 170 جنيهًا و200 جنيه، البلوزات يتراوح سعرها ما بين 180 جنيهًا و220 جنيهًا، البلوفر الخريفي بـ100 جنيه، البلوفر الصوف بـ150 جنيهًا، الشيميز بـ150 جنيهًا، القميص بـ200 جنيه، البليزر الصيفي بـ250 جنيهًا، البليزر الشتوي بـ250 جنيهًا، الجواكت الشتوي بـ250 جنيهًا.

وطرح المعرض الأحذية بمختلف أنواعها وموديلاتها لدى بالأسعار الآتية: أي كوتشي أطفالي بـ120 جنيهًا، أي كوتشي نسائي بـ150 جنيهًا، الكوتشيات الشبابي يتراوح سعرها ما بين 170 و300 جنيه.

يُذكر أن المعرض يوفر يوميًا مختلف أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية من (السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، ومنتجات اللحوم والدواجن، ويتميز رمضان) بتخفيضات تصل لـ30%.