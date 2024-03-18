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تأجيل محاكمة 49 متهما بتهريب أدوية السرطان لجلسة الشهر المقبل

الإثنين، 18 مارس 2024 07:31 م
تأجيل محاكمة 49 متهما بتهريب أدوية السرطان لجلسة الشهر المقبل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني - كريم صبحى

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قررت محكمة الجنح المختصة اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 49 متهماً في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى، لجلسة الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
 
 
وكانت نيابة التهرب الضريبي، قد قررت إحالة 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنح.
 
 
وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات بشأن قيام المتهمة - تاجرة ملابس - بالاتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.
 
وأقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها وآخران كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد، إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر، وأنها في سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير، وبمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين.






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