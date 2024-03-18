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تأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار لجلسة 26 مارس

الإثنين، 18 مارس 2024 05:25 م
تأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار لجلسة 26 مارس التنقيب عن الآثار_ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين لجلسة 26  مارس. 
 
 
 
وتم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 





 
 

 







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