بنك الاستثمار الأوروبى يمول إعادة تأهيل 12 مدرسة فى فرنسا بقيمة 72 مليون يورو

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وقع بنك الاستثمار الأوروبى عقدا تمويليا مدته 25 عاما بقيمة 72 مليون يورو للمساعدة فى تحديث المرافق التعليمية فى فرنسا وتكييفها مع الطلب المحلى، بهدف تحسين جودة التعليم.

وذكر بنك الاستثمار الأوروبى - فى بيان أن هذا القرض يسهم فى تحسين البنية التحتية فى أكثر من 12 مدرسة ثانوية، فى مجالات التحول الرقمي، وتحسين الملاعب وتركيب الألواح الشمسية.

وأكد البيان أن المدارس سوف تعمل بكفاءة طاقة ما يتيح تحقيق أهداف الحد من استخدام الطاقة وتحقيق وفر فى تكاليف التشغيل مع اتخاذ تدابير التكيف مع تغير المناخ.