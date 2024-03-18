اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 مارس 2024 05:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بنك الاستثمار الأوروبى يمول إعادة تأهيل 12 مدرسة فى فرنسا بقيمة 72 مليون يورو

الإثنين، 18 مارس 2024 05:00 ص
بنك الاستثمار الأوروبى يمول إعادة تأهيل 12 مدرسة فى فرنسا بقيمة 72 مليون يورو بنك الاستثمار الأوروبى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع بنك الاستثمار الأوروبى عقدا تمويليا مدته 25 عاما بقيمة 72 مليون يورو للمساعدة فى تحديث المرافق التعليمية فى فرنسا وتكييفها مع الطلب المحلى، بهدف تحسين جودة التعليم.
 
وذكر بنك الاستثمار الأوروبى - فى بيان أن هذا القرض يسهم فى تحسين البنية التحتية فى أكثر من 12 مدرسة ثانوية، فى مجالات التحول الرقمي، وتحسين الملاعب وتركيب الألواح الشمسية.
 
وأكد البيان أن المدارس سوف تعمل بكفاءة طاقة ما يتيح تحقيق أهداف الحد من استخدام الطاقة وتحقيق وفر فى تكاليف التشغيل مع اتخاذ تدابير التكيف مع تغير المناخ.






بنك الاستثمار الأوروبى

فرنسا

مدارس

تمويل

تغير المناخ




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة