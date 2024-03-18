النيجر تصطدم بأمريكا .. البنتاجون يعلن عدم وجود إطار زمنى للانسحاب

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النيجر أعلنت إلغاء الاتفاق مع واشنطن، بينما قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، سابرينا سينج، إنه ليس هناك إطار زمني لأي انسحاب للقوات الأمريكية من النيجر.



وأضافت المتحدثة - في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الإثنين "نحن على علم بالبيان الذي صدر أول أمس عن النيجر وينهي التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والوجود العسكري الأمريكي هناك" .



وأشارت إلى أن بلادها تعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحصول على توضيحات من النيجر في هذا الشأن، وأعربت عن قلقها من العلاقة بين النيجر وروسيا وإيران.



وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر أمادو عبد الرحمن قد أعلن، في بيان أمس الأول السبت، أن "حكومة النيجر، آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي النيجر".