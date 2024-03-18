النيابة تقرر حبس شاب متهم بقتل جدته وسرقتها في طهطا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بقسم طهطا شمال محافظة سوهاج، حبس شاب يبلغ من العمر 18 سنة ويعمل بورشة لإصلاح الدرجات البخارية ببندر طهطا 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بقتل جدته وسرقة الأموال الخاصة بها.

ترجع الواقعة عقب تقدمت "م. م. س. ا"، 40 سنة، محامية، ببلاغ إلى قسم شرطة طهطا، أفادت فيه بأنها تشك في سبب وفاة والدتها منذ عدة أيام، والتي تم دفنها، وأن وراء وفاتها شبهة جنائية، خاصة بعد ادعاء أحد الأشخاص مشاهدة شخص قام بالدخول إلى المنزل عن طريق تسلق المواسير.

وعلى الفور وبعرض البلاغ على مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر على الفورسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد رئيس مباحث المديرية، والعقيد وكيل فرع بحث الشمال والرائد رئيس وحدة مباحث القسم، تم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة، وكان من أهم بنود الخطة استخدام التقنيات الحديثة، ومناقشة شهود العيان، ومقدمة البلاغ، وتم استصدار إذن النيابة العامة باستخراج الجثة وعرضها على الطب الشرعى الذى أكد أن الوفاة غير طبيعية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق.

ونظرا للتطبيق الجيد لخطة البحث تم كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن المجنى عليها تدعى "ب. أ. ب"، تجاوزت السبعين من العمر، وتقيم بالطابق الأرضى من المنزل، وأن وراء ارتكاب الواقعة حفيدها المدعو "م. ح. م. س"، 18 سنة، يعمل بورشة لإصلاح الدراجات النارية ببندر طهطا.

وتم استصدار الإذن اللازم وتم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والأدلة التي تم جمعها بمعرفة فريق البحث اعترف بارتكابه الواقعة بأن قام بالتسلق ودخول المنزل وقام بخنقها وبعد ذلك قام بنقلها إلى داخل الحمام الخاص بها لإيهام أهليتها أن سبب الوفاة الإختناق أثناء إستخدامها للحمام وأنه قام بسرقة مبالغ مالية من المجنى عليها بالإضافة إلى بعض المتعلقات الأخرى بها ولاذا بالفرار عقب ذلك وقام بإخفاء المسروقات والتي أرشد عن مكان تواجدها بمعرفته وعلل سبب إرتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية.

وعلى جانبا أخر قام المتهم بتمثيل جريمته وتم عمل معاينة تصويرية للجريمة بالكامل أمام النيابة العامة والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق في الواقعة والمحرر عنها المحضر رقم 986 قسم طهطا.