المتقدمون للتطوع بالجيش.. خطوات سحب وتقديم الملف للتجنيد والتعبئة

يرصد "اليوم السابع" خطوات التقدم للتطوع بالقوات المسلحة المصرية، والعمل كمتطوعين وقصاصي أثر بالجيش المصرى.. وهى كالتالى:-
يقوم الشاب بتسجيل بياناته على موقع إدارة التجنيد والتعبئة اعتباراً من 11/03/2024 وحتى 03/05/2024
طباعة نموذج طلب الالتحاق والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات اعتباراً من 30/03/2024 وحتى 5/05/2024 .
يتم صرف ملفات قصاصى الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان.
استكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها اعتباراً من 1/4/2024 حتى 8/5/2024.
بعد قبول الملف مستكملاً ومراجعة الشروط يتم تحديد توقيتات الاختبارات لكل شاب.
تتوالى نتائج الاختبارات تباعاً وتوقيت الاختبار التالى بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الالتحاق.
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