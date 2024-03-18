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المتقدمون للتطوع بالجيش.. خطوات سحب وتقديم الملف للتجنيد والتعبئة

الإثنين، 18 مارس 2024 01:00 م
المتقدمون للتطوع بالجيش.. خطوات سحب وتقديم الملف للتجنيد والتعبئة القوات المسلحة
كتب ــ زكى القاضى

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يرصد "اليوم السابع" خطوات التقدم للتطوع بالقوات المسلحة المصرية، والعمل كمتطوعين وقصاصي أثر بالجيش المصرى.. وهى كالتالى:-

يقوم الشاب بتسجيل بياناته على موقع إدارة التجنيد والتعبئة اعتباراً من 11/03/2024 وحتى 03/05/2024

طباعة نموذج طلب الالتحاق والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات اعتباراً من 30/03/2024 وحتى 5/05/2024 .

يتم صرف ملفات قصاصى الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان.

استكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها اعتباراً من 1/4/2024 حتى 8/5/2024.

بعد قبول الملف مستكملاً ومراجعة الشروط يتم تحديد توقيتات الاختبارات لكل شاب.

تتوالى نتائج الاختبارات تباعاً وتوقيت الاختبار التالى بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الالتحاق.







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