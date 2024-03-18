القبض على صاحب استوديو تسجيل صوتى غير مرخص بالهرم

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك استوديو تسجيل صوتى بالجيزة بدون ترخيص وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً، ومحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المُشار إليه ، وأمكن ضبط (مالك الإستوديو – مقيم بمحافظة الدقهلية) ، كما تم ضبط (وحدتى مونتاج وتسجيل صوتى "بدون ترخيص")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.