الصيام وخطر الجفاف خلال شهر رمضان.. استشاري تغذية تقدم نصائح

كتبت إيناس البنا

تزيد ساعات الصيام خلال شهر رمضان من الجفاف نتيجة قلة شرب المياه، والاعتماد على المشروبات السكرية والحلويات بصورة كبيرة، لكن يجب في نفس الوقت تحقيق التوزان بين شرب المياه وتناول الطعام.

ويعتبر الأطفال وكبار السن والمرضى الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض الكلى أو غيرها من الأمراض المزمنة، وكذلك الأفراد الذين يمارسون النشاط البدني تحت الشمس، هم أكثر عرضة لخطر الجفاف.

وأوضحت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى، أن الكثير من الأشخاص قد ينسى شرب المياه من بعد وجبة الإفطار وحتى السحور، وهو أمر خطئ قد يوقعه في خطر الجفاف الذى يصل إلى الشديد وتشمل أعراضه، جفاف الفم الشديد وجفاف الجلد والتعب العام وصعوبة التبول وعدم انتظام ضربات القلب، وقلة التركيز والامساك.

وأشارت الطبية لليوم السابع، أن هناك عدد من النصائح والإرشادات التالية يمكن أن تساعد في تجنب الجفاف خلال شهر رمضان:

اشرب ما بين 8 إلى 12 كوبًا من الماء بين الإفطار والسحور . شرب الشوربة يومياً خلال شهر رمضان، لأنها مصدر جيد للسوائل.

التركيز على الفواكه والخضروات مثل البطيخ والطماطم والخيار والعنب وغيرها المعروفة بمحتواها العالي من الماء، تساعد في تقليل العطش.

السيطرة على شرب الكافيين لأنه مدر للبول ويزيد من فقدان السوائل والعطش

تجنب الإفراط في استخدام البهارات والملح، ويفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البهارات عند الإفطار، لأن ذلك يزيد من حاجة الجسم للماء.

التقليل من استخدام الملح في السلطات وعند الطهي. تناول كميات كبيرة من الملح قد يزيد من العطش.

عدم الإفراط في تناول الكثير من الحلويات