اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

الإثنين، 18 مارس 2024 04:55 م
السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.ن.ع"، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة القسم ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 






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