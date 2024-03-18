الجيش الروسى: إسقاط مروحية أوكرانية وطائرتين بدون طيار فى منطقة بيلجورود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيان، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين أخريين فوق منطقة بيلجورود الحدودية الروسية، بينما أسقطت القوات الجوية الروسية مروحية أوكرانية فى المنطقة نفسها.

وأوضحت الوزارة فى بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه "تم إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم على منشآت داخل روسيا باستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين فى حوالى الساعة 7:30 مساءً بتوقيت موسكو".

وأضاف البيان أنه الدفاعات الجوية الروسية دمرة الطائرتين بدون طيار، مشيرا إلى أن وجود طائرات أوكرانية بدون طيار أخرى تحلق فوق منطقة بيلجورود.

وتابع البيان أن أطقم نظام صواريخ فيربا الروسى أسقطت مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 فى منطقة سومي، كانت تحلق باتجاه قرية كوزينكى فى منطقة بيلجورود الحدودية الروسية، بالقرب من مستوطنة لوكاشوفكا فى منطقة سومى باستخدام أنظمة صواريخ فيربا.

ومن جانبه، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأحد، إن قصف الجيش الأوكرانى للمدينة أدى إلى مقتل رجل مدنى وإصابة 11 آخرين، مشيرا إلى أن الرجل كان فى موقف للسيارات عندما وقع الهجوم، وتوفى متأثرا بجراحه قبل وصول فريق الإسعاف، فيما أصيب 11 شخصا، تم نقل 8 منهم إلى المستشفى.

وأضاف جلادكوف أن الأضرار المادية للهجوم الأوكرانى فى بيلجورود تضمنت 36 شقة فى 17 مبنى سكني، بالإضافة إلى 9 منازل خاصة و3 عقارات تجارية و12 سيارة.

وفى سياق آخر، قال حاكم منطقة كالوجا الروسية فلاديسلاف شابشا، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار ثابتة الجناحين، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت فى منطقة سباس ديمينسكي، مساء اليوم الأحد ولم تقع إصابات أو أضرار فى مرافق البنية التحتية.

وكان شابشا قد أعلن، فى وقت سابق من اليوم الأحد، عن إسقاط 3 طائرات أوكرانية بدون طيار أثناء محاولتها شن هجوم على منشآت البنية التحتية بالمنطقة فى الساعات الأولى من صباح الأحد، كما تم تدمير طائرة أخرى بدون طيار على حدود مدينة كالوجا فى الصباح الباكر دون وقوع إصابات أو أضرار.

وفى بيانها اليومى عن حصيلة تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 120 جنديا فى اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه "فى اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من المجموعة القتالية الشرقية الروسية بتحرير مستوطنة ميرنوى فى منطقة زابورويجيا، كما صدت هجومًا مضادًا بالقرب من مستوطنة فوديانوى فى إقليم دونيتسك، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 سيارات".

وأفاد البيان أن مجموعة القتال الجنوبية الروسية قامت بتحسين مواقعها فى اتجاه دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تكبد الأوكرانيين خسائر بشرية تصل إلى نحو 200 جندي، بالإضافة إلى تدمير مدرعتين و5 سيارات.

وفى خيرسون، ذكر البيان أن القوات الروسية قصفت تجمعات للقوى البشرية الأوكرانية بالإضافة إلى معدات لأربعة ألوية معادية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن وقوع أكثر من 40 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير سيارتين.

وفى اتجاه أفدييفكا، صدت القوات الروسية 9 هجمات شنتها فرق الهجوم الأوكرانية فى اتجاه أفدييفكا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقد الجيش الأوكرانى إثر ذلك ما يقرب من 380 جنديًا، بالإضافة إلى تدمير عربتين مدرعتين و10 سيارات، ونظام مدفعى أمريكى الصنع، و4 مدافع هاوتزر.

وأشار البيان إلى أن الطيران الحربى الروسى قصف قاربا مُسيرا أوكرانيا، بالإضافة إلى المواقع الأوكرانية لتجميع واختبار الزوارق المُسيرة، مشيرة إلى أنه تم أيضا قصف موقع نشر نظام الصواريخ IRIS-T خارج أوديسا، بجانب مواقع إنتاج الطائرات بدون طيار فى منطقة تشرنيجوف.

وفى منطقة كوبيانسك، صدت القوات الروسية هجمات مضادة أوكرانية، ما أسفر عن فقدان الجيش الأوكرانى ما يقرب من 90 جنديًا و6 وحدات من المعدات العسكرية الثقيلة.

وخلصت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، قصفت القوات الروسية مواقع تمركز القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية فى 127 منطقة، كما أسقطت قوات الدفاع الجوى الروسية 168 طائرة بدون طيار أوكرانية، بالإضافة إلى اعتراض 23 صاروخًا متعدد الإطلاق.

وذكر البيان أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى فبراير 2022، دمرت القوات المسلحة الروسية 577 طائرة حربية أوكرانية، و269 مروحية، و15849 طائرة بدون طيار، و486 نظام صواريخ أرض جو، و15509 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1241 قاذفة صواريخ متعددة، و8434 مدفعًا ميدانيًا ومدافع هاون، و19875 آلية عسكرية خاصة.