التخطيط: 83.3 مليار جنيه استثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات

كتبت أسماء أمين

تولى خطة 23/2024 اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات من حيث حجم الاستثمارات التى تم تخصيصها خلال عام الخطة والتى بلغ 83.3 مليار جنيه.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة لـما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مُواكبة التطوّرات الفنية الحديثة، حيث تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه فى خطة عام 23/2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية عام 22/2023، بمُعدّل نمو 48.8%، مع مُلاحظة أن استثمارات القطاع تُعادل 5% من إجمالى استثمارات الخطة، ويلعب القطاع الخاص الدور الرئيسى فى تسريع نمو هذا القطاع حيث تحظى الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه بما يُعادل نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.

وحول مُستهدفات خطة عام 23/2024، أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج القطاع ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه بنهاية الخطة بالأسعار الجاريّة، مُقابل نحو 525 مليار جنيه فى عام 23/2024، ويُناظره بالأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليار جنيه فى نهاية الخطة، مُقابل 420 مليار جنيه فى عام 23/2024 بنسبة نمو تُناهِز 33.3%، وعلى مُستوى الناتج الـمحلى الإجمالي، فإن الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكلٍ من الأسعار الجارية والثابتة على التوالى خلال عام الخطة (23/2024)، مُقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة.