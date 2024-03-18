اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 مارس 2024 12:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس.. بدأ من الدور الأخير

الإثنين، 18 مارس 2024 12:25 م
التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس.. بدأ من الدور الأخير حريق مول تجاري في التجمع
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت التحقيقات الأولية في واقعة حريق مول تجاري يضم عددا من البنوك في التجمع الخامس، أن الحريق اندلع في مطعم به ملهى ليلي في الدور الأخير من المول، واندلع الحريق بسبب ماس كهربائي، وتمكن الحريق من المطعم والملهى الليلي بشكل كامل، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده للمباني المجاورة.
 
وكان انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لموقع حريق مول تجاري بالتجمع الخامس، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود لبيان أسباب الحادث.
 
وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مول تجاري  بالتجمع الخامس دون وقوع إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل مول تجاري يضم عددا من البنوك بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب فى تصاعد الادخنة والنيران وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 
 






حريق

حريق مجمع بنوك

حريق مول تجارى

حريق التجمع الخامس

حريق مول

حريق مول تجاري في التجمع




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة