التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس.. بدأ من الدور الأخير

كتب أحمد حسني

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة حريق مول تجاري يضم عددا من البنوك في التجمع الخامس، أن الحريق اندلع في مطعم به ملهى ليلي في الدور الأخير من المول، واندلع الحريق بسبب ماس كهربائي، وتمكن الحريق من المطعم والملهى الليلي بشكل كامل، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده للمباني المجاورة.

وكان انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لموقع حريق مول تجاري بالتجمع الخامس، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود لبيان أسباب الحادث.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مول تجاري بالتجمع الخامس دون وقوع إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل مول تجاري يضم عددا من البنوك بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب فى تصاعد الادخنة والنيران وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.