الأم المثالية لذوى الهمم بالغربية.. كفيفة وأنجبت 5 أبناء مكفوفى البصر

الغربية محمد طارق

قالت شادية عبد الحكيم يوسف، الحاصلة علي الأم المثالية لذوي الهمم لعام 2024 لـ"اليوم السابع": إنها سعيدة لحصولها على هذا اللقب الكبير، موضحة أنها عاشت لأبنائها بالرغم من إعاقتها البصرية.

وأضافت الأم المثالية، أنها ربة منزل تعاني من الإعاقة البصرية، تزوجت من أحد رجال حرب أكتوبر وهي صغيرة السن وكانت تعاني من ضعف البصر، أنجبت 5 أبناء جميعهم مكفوفي البصر توفى اثنان منهم.

وأوضحت أنهم كانوا من ذوي الإعاقة الذهنية والبصرية، وهم في سن 37 سنة فكانت تعمل علي خدمتهم وتلبي لهم كل مطالبهم من طعام وشراء ولباس، وأصبح لديها 3 أبناء، ثم فقدت بصرها تماما وعانى زوجها من المرض ثلاثة سنوات حتى فارق الحياة.