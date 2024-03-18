الأم المثالية بالإسكندرية: اشتغلت كل حاجة عشان أربى أولادى الثلاثة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات بمناسبة عيد الأم، وقالت مسعدة محمد هنيدى الأم المثالية من الإسكندرية، أنها لم تكن تعلم بفوزها.

وقالت وهى باكية: "زوجى توفى من 35 سنة وترك أطفالنا صغار.. واشتغلت كل حاجة عشان أربى اولادى لحد ما تعبت وصحتى تعبت بالأمراض، والآن أنا جدة بعد أن علمت أولادى بالتعليم العالى وأديت رسالتى".

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية السيدة أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية، وفازت السيدة وفاء أحمد محمد على من محافظة كفر الشيخ في المركز الثاني، وجاءت "تيسير محمود دهيم محمد" من محافظة مطروح في المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كما أعلنت القباج، أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة كالتالي: أميمة طلعت على السيسي الأولي على محافظة المنوفية، وإلهام عبد الحميد عبد الحميد الأولي على محافظة الغربية، و نجلاء مستجير أحمد الأولي على محافظة بورسعيد، و نجاح محمود صابر الأولي على محافظة الجيزة، و عبير عباس محمد محمود الأولي على محافظة الإسماعيلية، و عرب حسن على عاشور الأولي على محافظة البحيرة، و فاطمة جابر بدوي حسين الأولي على محافظة بني سويف.

وجاءت و فاطمة السيد منصور محمد الأولى على محافظة السويس، و أم هاشم إبراهيم عبد الكريم الأولي على محافظة الوادي الجديد، و صباح صالح سليمان حسن الأولي على محافظة شمال سيناء، و عزة مجاهد السيد فريخة الأولي على محافظة دمياط، و جده صادق إبراهيم سيد أحمد الأولي على محافظة المنيا، والسيدة مرثا إبراهيم عوض جرجس الأولي على محافظة الأقصر، و عايدة سعيد أبادير روفائيل الأولي على محافظة القاهرة، و ابتسام حمدي أحمد عبد العزيز الأولي على محافظة البحر الأحمر، و مسعدة محمد محمد هنيدي الأولي على محافظة الإسكندرية، و منى محمد على خليفة الأولي على محافظة أسيوط، و زينب عبد القادر عبد العال الأولي على محافظة الفيوم.