الأم المثالية بأسوان.. تربت يتيمة وعاشت أرملة وكافحت مع 3 بنات

أسوان - عبد الله صلاح

"تربت يتيمة فى طفولتها ثم تزوجت صغيرة ولكن سرعان ما توفى زوجها عنها وعاشت بقية حياتها أرملة تكافح على بناتها الثلاثة".. هذه هى قصة، هدى أحمد عبد الله أحمد، الأم المثالية ، وفقاً لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعى هذا العام 2024.

الأم المثالية هدى أحمد عبد الله، تبلغ من العمر 51 سنة، ربة منزل، من محافظة أسوان، ترملت قبل 19 سنة، ولديها 3 بنات اثنين منهما حاصلتان على بكالوريوس التجارة والعلوم والثالثة طالبة بكلية الهندسة.

حصلت هدى أحمد عبد الله، على دبلوم تجارة وتزوجت وعمرها 20 سنة من رجل بسيط عامل بإحدى الشركات الحكومية، بدأ كفاح الأم عندما توفى الزوج وترملت قبل 19 سنة، وتركها بعمر 32 عام وترك معها ثلاثة أبناء أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 3 سنوات.

عانت الأم كثيرا بعد موت الزوج ورفضت الزواج من أجل رعاية بناتها واهتمت الأم اهتماما كبيرا بدراستهم وكان معاش الأب فى ذلك الوقت 500 جنيه وليس لها مصدر دخل آخر.

وحرصت الام على أن تكون الأب والأم لأولادها لأنها مرت بما مروا به لأنها تربت يتيمة بسبب وفاة والدها وعمرها سنة ونصف ولم تراه.

وعندما وصلت ابنتها الكبرى إلى المرحلة الثانوية اضطرت الأم للخروج إلى العمل ولم تشعر بناتها بصعوبة الحياة حيث عملت بإحدى الحضانات، كافحت الأم كثيرا حتى حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس تجارة والابنة الثانية على بكالوريوس علوم والابنة الصغرى طالبة بكلية هندسة، وما زال عطاء الأم مستمر فى دعم بناتها وتوفير الحماية لهم.

وأكدت الأم المثالية، فى تصريحات خاصة، أنها فوجئت بتكريم الأم المثالية حيث حرص أبنائها على إعداد هذه المفاجئة السارة لها بعد أن تمت الابنة الصغرى بأوراق ترشيحها بالتنسيق مع إحدى الجيران التى تعمل موظفة بالشئون الاجتماعية، معربة عن سعادتها بهذا التكريم الذى يعتبره الأبناء جزء بسيط عوضاً للأم عن مشوار كفاحها الممتد.