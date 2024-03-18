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إمبراطورية ميم.. كيف تتعامل مع طفلك إذا استخدم النت للبحث عن محتوى سيئ

الإثنين، 18 مارس 2024 02:00 م
إمبراطورية ميم.. كيف تتعامل مع طفلك إذا استخدم النت للبحث عن محتوى سيئ شاهد مسلسل إمبراطورية ميم رمضان 2024
كتبت إيناس البنا

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تناولت حلقة مسلسل إمبراطورية ميم اكتشاف خالد النبوى قيام ابنه بالبحث على الإنترنت عن محتوى سيئ، ويعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة  DMC، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

على الرغم من أهمية الإنترنت في حياتنا الآن بل والاعتماد عليه أيضًا فى العملية التعليمية إلا أنه يمتلئ بالكثير من الأشياء والمحتوى الذى قد لا يكون مناسبًا للأطفال، وعن كيفية حماية أبنائك من محتوى الإنترنت نستعرضه في التقرير التالى حسب موقع safesearchkids

إمبراطورية ميم.. كيف تتعامل مع طفلك إذا استخدم النت للبحث عن محتوى سيئ

يحتاج الأطفال إلى معرفة أنه يمكنهم اللجوء إلى والديهم للحصول على الدعم والتوجيه عندما يرون شيئًا ما على شاشتهم يجعلهم يشعرون بعدم الارتياح.

عندما يبدأ الطفل في استخدام الإنترنت، من المفيد الجلوس للتحدث حول نوع الأشياء والمحتوى الذى يشاهده عبر الإنترنت.

ذكّره أنه يمكن لأي شخص نشر أشياء على الإنترنت، مما يعني أنه في بعض الأحيان، قد يصادف طفلك شيئًا لا يريد رؤيته .

ومع ذلك، يجب أن يعلم طفلك أنه يمكنه دائمًا التحدث معك للاطمئنان ولن يقع في مشكلة بسبب ما شاهده.

خلال مناقشتك، اتفق على بعض القواعد الأساسية بناءً على ما يحب طفلك القيام به عبر الإنترنت، ساعده على فهم أن بعض المواقع مصممة خصيصًا للأشخاص من نفس عمره، وأن هذه المواقع أكثر استعدادًا لحمايته من المحتوى غير المناسب.

قد ترغب أيضًا في التوصية باستخدام البحث الآمن كوسيلة لتصفية أي محتوى غير مرغوب فيه.

دع طفلك يعرف أنك لن تغضب منه أبدًا إذا صادف شيئًا غير مناسب عبر الإنترنت.







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