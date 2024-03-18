إعادة الحركة المرورية على طريق إسكندرية الزراعي بعد حادث تصادم سيارتين

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام مطلع كوبرى قها، بعد رفع آثار حادث تصادم سيارتين جامبو على الطريق مما تسبب فى توقف وتعطل الطريق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد البطوطى مدير مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على كوبرى قها وتعطل الطريق الزراعى اتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت أجهزة المرور والنجدة وتبين تصادم سيارتين نقل على مطلع كوبرى قها اتجاه القاهرة مما تسبب فى توقف الحركة المرورية بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وجارى التحقيق فى الواقع لبيان سبب الحادث.