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"أميمة طلعت" الأم المثالية الأولى على محافظة المنوفية لعام 2024

الإثنين، 18 مارس 2024 12:36 م
"أميمة طلعت" الأم المثالية الأولى على محافظة المنوفية لعام 2024 أميمة طلعت على السيسي الأم المثالية الأولى
كتب مدحت وهبة

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حصلت أميمة طلعت على السيسي، 64 عاما على لقب الأم المثالية الأولى على محافظة المنوفية، وهي أرملة، منذ 15 عاما حاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ومدير إدارة الكلية التكنولوجية بقويسنا، و لديها ابن حاصل على بكالوريوس صيدلة، والثاني حاصل على بكالوريوس هندسة، والابنة الثالثة طالبة بكالوريوس طب اسنان امتياز.
 
تزوجت الأم وهي في سن 27  عاما من معلم بإحدى المدارس، بدأت معاناة الأم منذ 15 عاما عندما أصيب زوجها باضطراب مناعي وتوفي تاركا ثلاثة أطفال بعد رحلة طويلة شاركت فيها في علاجه وبعد وفاة زوجها، كافحت الأم لرعاية أبنائها حتى تخرج ابنها الأكبر من كلية الصيدلة، وابنها الثاني من كلية الهندسة وابنتها الثالثة من كلية طب الأسنان امتیاز.
 
خضعت الأم للكشف الطبي، واكتشفت أنها مصابة بسرطان الثدي، أدى لاستئصال الثدي الأيسر وخضعت للعلاج الكيماوي والإشعاعي والهرموني لفترة من الزمن، حتى انتصرت على المرض من أجل ابنائها وتربيتهم ،ومازال عطاء الام مستمر شاكرة الله على نعمه.
 
 
الام المثالية الاولى
الام المثالية الاولى
 






وزارة التضامن

أسماء الأمهات المثاليات 2024

أميمة طلعت الأم المثالية الأولى على محافظة المنوفية 2024

الأم المثالية بالمنوفية 2024

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