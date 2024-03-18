أسعار النفط تسجل 85.87 دولار لبرنت و81.62 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الأثنين، 85.87 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.62دولار للبرميل حيث ارتفعت الأسعار فى التعاملات الآسيوية اليوم.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو3.9%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو3.8%.

وقال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" جمال اللوغانى إن أمن الطاقة من القضايا التى يهتم بها العديد من الجهات ذات العلاقة بالنفط والطاقة والصناعة سواء فى الدول المنتجة أو المستهلكة، مؤكدا أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع وسيحافظ النفط على موقعه كمصدر رئيسى للطاقة الأولية لعقود طويلة قادمة، ما يتطلب التعاون والحوار البناء بين جميع الأطراف في التعامل مع قضية أمن الطاقة بشقيه أمن العرض وأمن الطلب.

وأضاف اللوغاني في تصريح،تعليقا على تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر أخيرا والذي يؤكد أن التركيز القوي على أمن النفط سيكون أمرا بالغ الأهمية في كل مراحل التحول إلى الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم - أن مفهوم أمن الطاقة بالنسبة للدول المستهلكة يركز فقط على أمن الإمدادات وضرورة استمراريتها وتدفقها ووصولها إلى مراكز استهلاكها دون انقطاع وبشكل آمن .

وتابع، نحن كدول منتجة ومصدرة للنفط نتفق تماما مع هذا المفهوم من حيث ضرورة استمرارية وصول الإمدادات إلى مراكز استهلاكها دون انقطاع ، للحفاظ على استقرار السوق النفطية الدولية .

وبين اللوغاني أن هذا الأمر من شأنه ان يساهم في عدم تأثر الاقتصاد العالمي بأي هزات قد تؤثر على نموه ، مستدركا بالقول "إلا أننا نرى ضرورة أن يشمل مفهوم أمن الطاقة الوجه الآخر له وهو أمن الطلب على النفط والطاقة" .