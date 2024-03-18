أخبار مصر.. ‫وزارة الزراعة تنفى وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى وزارة الزراعة ما تم تداولته فى بعض وسائل الإعلام عن وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع، مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1445هـ. ‏وزير الخارجية يبحث مع مسئول أمريكى سبل إنهاء الأزمة السودانية استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما اكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة أكس.

وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2024

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية. ‫وزارة الزراعة تنفى وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن ما تم تداولته فى بعض وسائل الإعلام عن وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع، مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة. وزارة العمل: 1638 فُرصة عمل فى 42 شركة خاصة بـ 13 مُحافظة أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

شهدت غرف عمليات المرور حالة من الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء سقوط أمطار أو ظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة. ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 31726 شهيدا و73792 مصابا منذ 7 أكتوبر أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيدا و116 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". مسؤول إسرائيلى: سنعرض هدنة 6 أسابيع فى غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن رويترز، تصريح "مسؤول إسرائيلي، قائلا: سنعرض هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا".

الأرصاد: تحسن أحوال الطقس الأربعاء المقبل.. وهذا موعد انتهاء الشتاء رسميا