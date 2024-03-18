أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 21 درجة والصغرى 13

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رئيس الوزراء: تدبير موارد النقد الأجنبى المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.. ولدينا خطة لحل المشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده اليوم، وأشار مدبولى إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1445هـ. وزير التجارة يصدر قراراً باستمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2024

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية. ‫وزارة الزراعة تنفى وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن ما تم تداولته فى بعض وسائل الإعلام عن وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع، مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة. وزارة العمل: 1638 فُرصة عمل فى 42 شركة خاصة بـ 13 مُحافظة أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة لأجل غير مسمى

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لموعد غير محدد، وذلك بعد نظر طلب مناقشة عامة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين في الخارج، وتم أحالته إلي لجنة مختصة.

طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

شهدت غرف عمليات المرور حالة من الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء سقوط أمطار أو ظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة. ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 31726 شهيدا و73792 مصابا منذ 7 أكتوبر أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيدا و116 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". مسؤول إسرائيلى: سنعرض هدنة 6 أسابيع فى غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن رويترز، تصريح "مسؤول إسرائيلي، قائلا: سنعرض هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا".

الأرصاد: تحسن أحوال الطقس الأربعاء المقبل.. وهذا موعد انتهاء الشتاء رسميا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء فصل الشتاء ، قائلا إنه سوف ينتهي رسميا بنهاية هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن الهيئة نوهت من قبل عن هذه التقلبات الجوية، والتي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وتكون ذروتها اليوم.

أمطار غزيرة فى الإسكندرية الآن.. نوة الشمس الكبرى تضرب عروس البحر المتوسط

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين حالة من التقلبات الجوية، وسقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، تزامنا مع نوة الشمس الكبرى، وتسجل درجات الحرارة العظمى 21 والصغرى 12 درجة. أسعار الذهب اليوم 18 مارس 2024 تسجل استقرارا وعيار 21 بـ 2950 جنيها تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارا ملحوظا عند مستوى 2950 جنيها للجرام عيار 21 بدون إضافة مصنعية، وذلك بالتزامن مع استقرار حجم الطلب على الذهب خلال الثلث الأول من شهر رمضان 2024.

أسعار الذهب في مصر: أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3377 جنيها. عيار 21 يسجل 2950 جنيها. عيار 18 يسجل 2533 جنيها. الجنيه الذهب 23640 جنيها.

طقس غد.. انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 21 درجة والصغرى 13