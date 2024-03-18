أخبار البورصة اليوم الإثنين 18-3-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 18-3-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 133 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.905 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 68 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 68 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وسيتي للتحاليل الطبية، وديجتايز للاستثمار والتقنية، وبنك البركة مصر، والقاهرة للزيوت والصابون، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وأم بي للهندسة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، ومصر للألومنيوم، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والدلتا للسكر، والكابلات الكهربائية المصرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبنك كريدي اجريكول مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإيديتا للصناعات الغذائية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.

كما تم إيقاف تداول أسهم: أوراسكوم للتنمية مصر، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وطاقة عربية، والدولية للمحاصيل الزراعية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والتعمير والاستشارات الهندسية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وايه كابيتال القابضة، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ودايس للملابس الجاهزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، وليسيكو مصر، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

وكذلك تم إيقاف تداول أسهم: الملتقى العربي للاستثمارات، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية للأسمنت، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية للدواجن، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وجلاكسو سميثكلاين، وجنوب الوادي للأسمنت، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، والإسماعيلية مصر للدواجن، والقناة للتوكيلات الملاحية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والنصر للأعمال المدنية، وارابيا انفستمنتس هولدنج، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وإعمار مصر للتنمية، والمطورون العرب القابضة، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف أسهم: السويدي إليكتريك، والعالمية للاستثمار والتنمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والعربية للصناعات الهندسية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والألومنيوم العربية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.

البورصة تخسر 133 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 133 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.905 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 742.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 130.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.36%، والعرب على 6.51%، واستحوذت المؤسسات على 31.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 91.2 مليون جنيه، 349.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 128 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 86.1 مليو جنيه، 223.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 6.34% ليغلق عند مستوى 29091 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 35074 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.34% ليغلق عند مستوى 12398 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.85% ليغلق عند مستوى 6284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.62% ليغلق عند مستوى 9023 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 7151 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1507 نقطة.

وصعدت أسهم 5 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 152 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والنعيم القابضة للاستثمارات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 16 ألف سهم، 140 ألف سهم، 45.1 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 323.7 ألف سهم، 310 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والعربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 252 سهم، 5 آلاف سهم، 60 سهمًا، 14 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد عدد 2000 سهم، 550 ألف سهم، 140 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 96.4 ألف سهم.

كابو

أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، عن موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على بيع جزئي أو كلي لحصة المساهمة المملوكة لشركة "كابو" في أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" على أن يتم إجراء تقييم من إحدى مكاتب التقييم المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية للقيمة العادلة للسهم.

مصر للفنادق

أعلنت شركة مصر للفنادق، عن إجراء سدادات معجلة 179.8 مليون سهم عن باقي رصيد الشريحة الثانية والبالغة 188 مليون جنيه والفوائد المستحقة عليها وإقفالها بالكامل، وإجراء سدادات معجلة بمبلغ وقدره 2.9 مليون جنيه من الرصيد المتبقي من الشريحة والفوائد المستحقة عليها البالغة 20 مليون جنيه، ليبلغ مجموع ما تم سداده من أقساط معجلة مبلغ 628 مليون جنيه.

راية

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على شراء الشركة أسهم خزينة بحد أقصى 10% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من السوق المفتوح، على أن يتم التنفيذ على سعر الورق المالية خلال جلسات التداول، كما تم الموافقة بالإجماع على أن يكون تمويل عملية الشراء ذاتيًا من موارد الشركة.