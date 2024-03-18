أخبار الاقتصاد اليوم.. 6 مليارات دولار تمويلات جديدة من البنك الدولى لمصر

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 18-3-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها ما أعلنته رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى عزم مجموعة البنك الدولى تقديم حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى أخبار أخرى نعرضها فيما يلي:

البنك الدولي يعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وزير التجارة يصدر قراراً باستمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

أسعار الذهب اليوم 18 مارس 2024 تسجل استقرارا وعيار 21 بـ 2950 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارا ملحوظا عند مستوى 2950 جنيها للجرام عيار 21 بدون إضافة مصنعية، وذلك بالتزامن مع استقرار حجم الطلب على الذهب خلال الثلث الأول من شهر رمضان 2024.

أسعار النفط تسجل 85.87 دولار لبرنت و81.62 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعارالنفط اليوم الأثنين، 85.87 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.62دولار للبرميل حيث ارتفعت الأسعار فى التعاملات الآسيوية اليوم.

وزير قطاع الأعمال العام يتابع معدلات الإنتاج والتشغيل بـ"الدلتا للصلب" فى زيارة مفاجئة

في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لشركة مصانع الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمنطقة مسطرد محافظة القليوبية.

البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 6.34% بختام جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 133 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.905 تريليون جنيه.

التخطيط: 99.6 مليار جنيه استثمارات لتنمية الاستخراجات البترولية فى 23/2024

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة الـمعدنية بخطة العام المالي 2023/2024.