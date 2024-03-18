أبطال في نهار رمضان.. تعرف على دور المحضرين بالمحاكم والنيابات في مصر

كتب أحمد إسماعيل

يستعرض اليوم السابع سلسلة حلقات بعنوان " أبطال في نهار رمضان "، أشهر القضاة والقيادات الأمنية من الرموز المصرية التى كانت وما زالت مؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تناول بروفايل لتلك الشخصيات على مدار شهر رمضان المبارك.

عرف قانون السلطة القضائية المحضرين بأنهم من أعوان القضاء والذى اختصه القانون دون غيره بالانتقال إلى المدعى عليهم وإعلانهم بالدعوى والبلاغات والتنبيهات والإنذارات وتنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية، وغيرها من المهام.

قلم المحضرين في كل نيابة أو محكمة، مسئول عن تبليغ مختلف الاوراق القضائية الصادرة عن المحكمة الى الاشخاص المعنيين بشكل رسمي سواء أكان لهؤلاء خصوما ، أو شهودا ، أو خبراء ، أو سواهم

كما يتمثل دور المحضرين في الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف، مع مراعاة أحكام نص المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، وصلاحيات إدارة أملاك الدولة.