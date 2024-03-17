5 عصائر صحية للتخلص من دهون البطن

كتبت إيناس البنا

توفر العصائر طريقة مريحة ومغذية لتكملة نظامك الغذائي والمساعدة في رحلة إنقاص الوزن، ومع ذلك، ليست كل العصائر متساوية.

ففي حين أن بعضها يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف فقدان الوزن، فإن البعض الآخر قد يؤدي عن غير قصد إلى زيادة الوزن بسبب محتواها العالي من السكر ونقص الألياف.