5 عصائر تعالج حرقة المعدة بعد الإفطار

كتبت مروة محمود الياس

حرقة المعدة وحموضتها بعد تناول الإفطار أحد أهم الأعراض وأكثرها شيوعا التي تصيب البعض وفقا لتقرير نشره في موقع healthierruny فإن هناك الكثير من المشروبات الصحية التي يمكن أن تكافح هذه المشكلة وتعمل على علاجها لأن هذا الشعور قد يأتي نتيجة كثير من الأسباب والأخطاء التي يرتكبها البعض عند تناول الإفطار، ولكن يجب الإهتمام بالمشروبات الصحية التي تعزز من معادلة أحماض المعدة وتخفف من هذا الشعور بالحرقة.

وتابع التقرير، أن بعض المشروبات الصحية وعصائر الخضروات يمكن أن تخفف من هذه الحالة والشعور بالحرقة.

مشروب الجزر أحد أهم المشروبات الصحية التي يمكن أن تعالج هذا الشعور بالحرقة في المعدة يمكن الإعتماد عليها وتناول كوب بعد تناول الإفطار.

عصير الكرفس أحد أهم العصائر التي تعزز من صحة الأمعاء وحركية المعدة وتخفيف حرقتها وامتصاص أي شعور بالحموضة.

عصير السبانخ يمكن أن يصبح أيضا مفيدا في تلك الحالة وفقا للتقرير فهو يخفف من حدة آلام المعدة وحرقتها.

وفقا للتقرير، فإن مزج أحد هذه الخضروات أو أحد أنواع الفاكهة مثل الكمثرى مع الزبادي يمكن أن يساعد بشكل كبير في تخفيف حرقة المعدة وتقليل حرقتها فهو خليط مفيد جدا لهذه الحالة.

عصير الخيار من العصائر الهامة والمفيدة التي تمتص حرقة المعدة وتعزز من حركية الأمعاء وتسهل من الهضم كما أنها باردة هادئة على الأمعاء لها إحساس مريح وجيد.