28 مارس.. آخر موعد لتلقي طلبات حجز الأراضى الصناعية بالمرحلة السادسة

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية استمرار تلقي طلبات حجز 456 قطعة أرض حتى 28 مارس 2024 لمنح المستثمرين مزيدا من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.
ويشهد الطرح الحالي للأراضي الصناعية الكثير من طلبات المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال لمد فترة التقدم وتقديم الطلبات لحجز عدد 456 قطعة أرض صناعية أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار المرحلة السادسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بـ 10 محافظات.
وتسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف لتوسيع تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية التي تساهم في الحد من الاستيراد وتوفير منتجات محلية كبديل للمنتجات المستوردة، بحسب مصادر في الهيئة والتي أكدت أن الطرح الحالي للأراضي يستهدف 7 قطاعات رئيسية.
الطرح الحالي للأراضي الصناعية يشمل قطع أراضي مرفقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى المليون م2، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 10 آلاف م2.
ويشمل الطرح إتاحة 39 قطعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و25 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة، و39 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و126 قطعة بقفط وهو بمحافظة قنا، 76 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و42 قطعة بمحافظة سوهاج (بمناطق الكوثر، غرب جرجا، غرب طهطا، الاحايوة شرق)، و60 قطعة بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و15 قطعة بكوم اوشيم في الفيوم، 24 قطعة بمنطقة المطاهرة في المنيا، وطرح 10 قطع بجمصة بمحافظة الدقهلية.
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