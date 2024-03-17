اليوم السابع
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وزير الدفاع الروسى يزور مقر قيادة أسطول البحر الأسود

الأحد، 17 مارس 2024 11:16 ص
وزير الدفاع الروسى يزور مقر قيادة أسطول البحر الأسود وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أ ش أ

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قام وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بزيارة إلى قوات المنطقة الجنوبية العسكرية في مقر قيادة أسطول البحر الأسود، حيث استمع إلى تقارير قيادة وضباط أركان الأسطول . 

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد:" استمع وزير الدفاع خلال زيارة عمل أجراها إلى قوات المنطقة الجنوبية العسكرية بمقر قيادة أسطول البحر الأسود إلى تقارير قيادة وضباط أركان الأسطول حول الوضع الحالي وطبيعة تحركات العدو وأداء وحدات الأسطول أثناء المهام القتالية في نطاق مسؤولياتها". 

وأضاف البيان:" أن شويجو وجه بمهمة إجراء تدريبات مستمرة للأفراد خلال النهار والليل لصد الهجمات الإرهابية المعادية وزيادة قدرة السفن على النجاة وتأمين مرافق البنية التحتية في نطاق مسؤولية الأسطول". 

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع وجه كذلك بضم أسلحة إضافية ومدافع رشاشة بأعيرة كبيرة إلى أسطول البحر الأسود لتدمير الطائرات المسيرة المعادية.

 







سيرجى شويجو

وزير الدفاع الروسى

البحر الأسود

أسطول البحر الأسود




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