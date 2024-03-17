وزير الدفاع الروسى يزور مقر قيادة أسطول البحر الأسود

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد:" استمع وزير الدفاع خلال زيارة عمل أجراها إلى قوات المنطقة الجنوبية العسكرية بمقر قيادة أسطول البحر الأسود إلى تقارير قيادة وضباط أركان الأسطول حول الوضع الحالي وطبيعة تحركات العدو وأداء وحدات الأسطول أثناء المهام القتالية في نطاق مسؤولياتها".

وأضاف البيان:" أن شويجو وجه بمهمة إجراء تدريبات مستمرة للأفراد خلال النهار والليل لصد الهجمات الإرهابية المعادية وزيادة قدرة السفن على النجاة وتأمين مرافق البنية التحتية في نطاق مسؤولية الأسطول".

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع وجه كذلك بضم أسلحة إضافية ومدافع رشاشة بأعيرة كبيرة إلى أسطول البحر الأسود لتدمير الطائرات المسيرة المعادية.