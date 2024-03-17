اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع البريطانى يلغى زيارة لمدينة أوديسا الأوكرانية بسبب تهديد صاروخى

الأحد، 17 مارس 2024 11:32 ص
وزير الدفاع البريطانى يلغى زيارة لمدينة أوديسا الأوكرانية بسبب تهديد صاروخى وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس
أ ش أ

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ألغى وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس زيارة إلى مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا؛ بسبب تهديد صاروخي روسي.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الكشف عن أن طائرة تابعة لسلاح الطيران الملكي البريطاني كانت تقل شابس في رحلة ذهابا وإيابا إلى بولندا في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تعرضت للتشويش على إشارة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أثناء طيرانها فوق منطقة كالينينجراد الروسية، بحسب صحيفة تلجراف البريطانية. 

واضطر وزير الدفاع البريطاني إلى إلغاء الزيارة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن حذرته المخابرات البريطانية من أن الروس أصبحوا على علم بخطط سفره، بحسب مصدر مقرب من شابس.

 







وزير الدفاع البريطانى

أوكرانيا

أوديسا

منطقة كالينينجراد

المخابرات البريطانية




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