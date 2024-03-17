وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الرئيس الفلبيني في مانيلا تعزيز التعاون

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أعلنت السلطات الفلبينية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيصل الإثنين إلى مانيلا للقاء الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، ووزير خارجيته إنريكي مانالو لبحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي لاسيما في المجالين الاقتصادي والأمني.

وذكرت صحيفة (فيلب ستار) الفلبينية على موقعها الإلكتروني أن زيارة المسؤول الأمريكي، المقررة في الفترة من 18 إلى 19 مارس الجاري، تعد فرصة لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مشاكل البلاد في بحر الفلبين الغربي.

ومن المقرر أن يجتمع بلينكن مع الرئيس الفلبيني ووزير خارجيته لبحث تعزيز الأولويات الاقتصادية المشتركة والتأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم بالتحالف الأمريكي الفلبيني، فضلا عن مناقشة مجالات تعميق التعاون الأمريكي الفلبيني بشأن مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية، بما في ذلك السلام والاستقرار الإقليميين، وحقوق الإنسان والديمقراطية، والازدهار الاقتصادي، والصحة، والطاقة النظيفة، وأشباه الموصلات.