وزير البترول والثروة المعدنية: دور مهم للمرأة فى مسيرة نجاح القطاع

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمينات المرأة بقطاع البترول احتفالهن بيوم المرأة الذى يأتى فى شهر مارس من كل عام، والذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر شركة إيجاس، بحضور الدكتور مجدى جلال العضوالمنتدب التنفيذى للشركة وقيادات النقابة برئاسة الاستاذ محمد جبران.

وأكد الوزير على الاستمرار فى دعم وتأهيل وصقل خبرات الكوادر العاملة بقطاع البترول فى ظل المسيرة العملية والسمعة الطيبة التى تحققت للقطاع من خلال الإنجازات التى حققتها الرؤية الاستراتيجية للتطوير والتحديث التى انطلقت عام 2016، يتم البناء عليها فى مواجهة التحديات، مثمناً دور المرأة فيما تحقق وسعيها الدؤوب نحو المزيد من المشاركة فى مسيرة العمل البترولى وخاصة بالمجالات المتخصصة، وقدم لهن التحية على ما حققنه من نجاح وتوليهن مناصباً قيادية رئيسية بصناعة البترول دليلاً على مساواة حقيقية والتزاماً فاعلاً.

كما طالبهن الوزير بمضاعفة الجهود فى هذه المرحلة الهامة التى تتطلب بذل المزيد من الجهود، ووجههن بالحفاظ على التوازن الذى يؤدين به عملهن النقابى وعملهن التخصصى بشركاتهن وكذا مسئولية أسرهن، مشيراً إلى أهمية دورهن فى زيادة الوعى والحفاظ على المكتسبات.

وأكد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول على ما تم توفيره للعاملين من أجواء مشجعة على العمل وزيادة الإنتاج والحفاظ على الكيانات البترولية وتطويرها بمجهود كبير، انحاز فيه الوزير للعاملين مما يستوجب من العاملين بذل المزيد من الجهد، مثمناً تحفيز الوزير لكل سيدة وأم على تحقيق المزيد من النجاحات موفراً لهن ولكافة العاملين كافة الظروف والأجواء لتحقيق ذلك.

وجهت عايدة محيى الدين نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول لشئون المرآة رسالة شكر وتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على مايشهده القطاع من ازدهار ونجاح وتمكين حقيقى للمرأة، مؤكدة أن السيدات العاملات بالقطاع يجددن العهد على مضاعفة الجهود و تعزيز الابتكار والعمل وخدمة القطاع اللاتى يفخرن بالانتماء إليه.

و شهد الإحتفال عرض فيلم تسجيلى قدم فيه عدد من القياديات بقطاع البترول و نماذج شابة من التنفيذيات شكرهن على الدعم الكبير الذى قدمته استراتيجية قطاع البترول لتحقيق التطور فى أدوار المرآة بالقطاع وانعكاس ذلك على النجاح المهنى لهن و تمكين المرآة للقيام بأدوار مؤثرة فى الصناعة .

وكرم الوزير عطاء كل راندا صبرة وغادة مبارك من إيجاس، وغادة الراوى من وزارة البترول والثروة المعدنية ونيرمين أسامة من شركة فنترسال ديا وداليا مينا من شركة أباتشى وجيهان حنا بتروبكر وأميرة صلاح من شركة العامرية لتكرير البترول ولوسيل سعيد من شركة غاز مصر وإيمان بدير من شركة بتروجاس ورضا حنفى من شركة التعاون للبترول.