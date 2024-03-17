وزارة الصحة توضح الفرق بين تطعيمى الشوكية والسحائى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين تطعيم الشوكية وتطعيم السحائى بأن الحمى الشوكية هي نفسها الالتهاب السحائي، وهو التِهاب حادّ للأغشية الواقية التي تُغطّي الدّماغ والنُّخاع الشوكيّ.

وأضافت وزارة الصحة أنه بينتقل الالتهاب السحائى بين الناس عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي زى العطس والسعال ومشاركة الأكواب وفرش الأسنان وغيرها كما ينتشر في التجمعات.

وتابعت: تقوم الوزارة بعمل حملات لطلبة المدارس أول كل مرحلة دراسية للحماية من الحمى الشوكية، أما تطعيم الشوكية المقترن هو تطعيم التهاب سحائى أيضا ولكن بطريقة تصنيع أخرى، واستكملت المميز فيها أن الطفل لا يحتاج تطعيم من وقت إلى آخر.