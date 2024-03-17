وزارة الزراعة تعلن افتتاح منفذ لبيع اللحوم فى الدقهلية

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عن افتتاح منفذ لبيع اللحوم بمحافظة الدقهلية بسعر التكلفة، والخضروات الطازجة بسعر الجملة، وذلك ضمن مبادرة وزارة الزراعة " من خير مزارعنا لاهالينا " لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة، بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذ ثابت، و 33 منفذ متحرك، تجوب القرى والمياديين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، كافة المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات البان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ ان هناك اقبال كبير على منافذ الوزارة فى أنحاء الجمهورية وهو ما يعكس ثقه المواطنين فيما يتم عرضه من سلع ومواد غذائية داخل المنافذ الثابتة والمتحركة

مشيرا الى توجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار ضخ السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنين وبجودة عالية مع العمل على خفض الاسعار.

أضاف مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن كافة السلع الغذائية متاحة فى منافذ وزارة الزراعة بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار تنافسية وتخفيضات تصل الى 40% فى بعض السلع .