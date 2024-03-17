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وزارة الأوقاف: انعقاد لقاء الناشئة والطفل بمكتبات المديريات الإقليمية فى رمضان

الأحد، 17 مارس 2024 11:17 ص
وزارة الأوقاف: انعقاد لقاء الناشئة والطفل بمكتبات المديريات الإقليمية فى رمضان وزارة الاوقاف
كتب ـ لؤى على

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قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار اهتمامها بالخطة الدعوية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ - 2024م ، وفي ضوء اهتمامها بالبرامج التثقيفية للأطفال والناشئة، وإيمانًا منها بأهمية بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية الجانب المعرفي والإيماني، ومساهمة منها في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالأطفال وحقهم في الوعي والتثقيف، عقدت بعد صلاة العصر  أمس، ندوات الناشئة والأطفال بجميع المكتبات العامة بالمديريات الإقليمية. 
 
وأكد أولياء الأمور، أن الأنشطة الدينية والثقافية المتعددة التي تطلقها وزارة الأوقاف إيمانًا منها بحق الأطفال في الرعاية التامة والنشأة الكريمة والتربية على الأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع المرحلة العمرية، وتعتبر هذه الندوات بمثابة إشعاع علمي ومعرفي وثقافي للأطفال والناشئة.
 






وزارة الاوقاف

الناشئة

امسيات

صلاة العصر



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