اليوم السابع
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هجوم بالقنابل الحارقة يستهدف السفارة الروسية فى مولدوفا

الأحد، 17 مارس 2024 12:38 م
هجوم بالقنابل الحارقة يستهدف السفارة الروسية فى مولدوفا الشرطة الروسية - أرشيفية
وكالات

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قالت السفارة الروسية في مولدوفا، الأحد، إن رجلاً ألقى قنبلتين حارقتين في باحة السفارة بالعاصمة تشيسيناو حيث يجري التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية ، بحسب موقع الشرق الإخبارى.

             

وأضافت السفارة أن الشرطة المحلية ألقت القبض على الرجل.

 







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تشيسيناو

الانتخابات الرئاسية الروسية




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