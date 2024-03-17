هجوم بالقنابل الحارقة يستهدف السفارة الروسية فى مولدوفا

قالت السفارة الروسية في مولدوفا، الأحد، إن رجلاً ألقى قنبلتين حارقتين في باحة السفارة بالعاصمة تشيسيناو حيث يجري التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية ، بحسب موقع الشرق الإخبارى.
وأضافت السفارة أن الشرطة المحلية ألقت القبض على الرجل.
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قالت السفارة الروسية في مولدوفا، الأحد، إن رجلاً ألقى قنبلتين حارقتين في باحة السفارة بالعاصمة تشيسيناو حيث يجري التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية ، بحسب موقع الشرق الإخبارى.
وأضافت السفارة أن الشرطة المحلية ألقت القبض على الرجل.
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