موعد أذان الفجر في الإسماعيلية سابع أيام رمضان 2024

الإسماعيلية – السيد فلاح

يتساءل الكثير من المواطنين في محافظة الإسماعيلية عن موعد أذان الفجر في سابع أيام شهر رمضان المبارك، وينشر "اليوم السابع" موعد أذان فجر اليوم السابع من شهر رمضان المبارك لعام 2024، في محافظة الإسماعيلية وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

وكشفت هيئة المساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2024 ومواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار في محافظة الإسماعيلية.

وبحسب إمساكية شهر رمضان، يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:31 صباحًا، وبالتالي يؤذن لصلاة الفجر في الإسماعيلية قبل القاهرة بـ 5 دقائق في سادس أيام شهر رمضان، حيث يؤذن لصلاة الفجر في القاهرة 4:36 صباحًا.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية غدًا 17 مارس 2024

-موعد صلاة الفجر في 4:31 صباحًا.

-موعد صلاة الظهر 11:59 ظهرًا.

-موعد صلاة العصر 3:25 عصرًا.

-موعد صلاة المغرب 6:01 مساءً.

-موعد صلاة العشاء 7:18 مساءً.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان تكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، وآخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

ونظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادي الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

مدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية هي إحدى مدن قناة السويس وهي عاصمة محافظة الإسماعيلية، ويبلغ تعداد سكان المدينة وضواحيها حوالي مليون ونصف نسمة، وبُنيت المدينة على الضفة الشمالية الغربية من بحيرة التمساح، والتي تُعتبر جزءً من ممر قناة السويس، تقريبًا في منتصف المسافة بين بورسعيد شمالًا والسويس جنوبًا، لكي تكون مركزًا لشركة قناة السويس العالمية للملاحة في عهد الخديوي إسماعيل.

وتشتهر مدينة الإسماعيلية بكثرة الحدائق والمتنزهات الطبيعية وهوائها النقي لقلة المنشئات الصناعية مقارنة بالمحافظات المجاورة فتجذب إليها الزائرين خاصة في فصل الربيع وفي الأعياد.