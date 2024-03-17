مواعيد قطارات السكة الحديد خلال شهر رمضان بعد تعديلها

كتب سيد الخلفاوى

عدلت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط مع بدايه شهر رمضان المعظم، تيسيراً على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم.

وبيانها كالتالى: -

- تعديل ميعاد قيام قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة ليقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساءاً بدلاً من الساعة 5:10 مساءاً ليصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قيام قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءاً بدلاً من الساعة 7:00مساءاً ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءاً بدلاً من الساعة 6:50 مساءاً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قيام قطار 959 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسماعيلية ليقوم من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساءًا بدلاًً من الساعة 7:50 مساءًا ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قيام قطار 63 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساءاً بدلاًً من الساعة 3:35 مساءاً ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

بالإضافة إلى تعديل مواعيد القطارات أرقام ( 586 ثالثة مكيفة الإسكندرية / المنصورة – 157 تهوية ديناميكية الأقصر/ الإسكندرية - 32 تهوية ديناميكية الإسكندرية / القاهرة ) طبقاً للجداول المرفقة.

كما تقرر وقوف قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة خط القاهرة - المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع طبقاً للجدول المرفق، على أن تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم.

- تعديل ميعاد قطاري 147 و138 ركاب الفيوم / الواسطي والعكس كالجداول المرفقة.

- تعديل ميعاد قطار 2103 ( خدما التبين ) كالجدول المرفق.

- تأخير قيام قطار 268 ركاب المنصورة / طنطا ليقوم من المنصورة الساعة 13.25 بدلا من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلا من الساعة 14.35.

- إضافة مقرر وقوف لقطار 297 اكسبريس طنطا / المنصورة بمحطتي منية شنتناعياش وصفط تراب.

بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود هذه القطارات لمواعيدها الحالية .