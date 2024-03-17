

جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة في منصة (إكس)، تضمن آراء الممرض لؤي حرب العامل في شمالي غزة، وأضاف حرب أنه يقدم الدعم الطبي في ظل النقص الكبير للغذاء والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.



وأشارت المنظمة في المنشور أنها نادرا ما تكون قادرة على الاتصال بموظفيها في المنطقة.



ومن جانبها، حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن سكان غزة أصبحوا "على حافة المجاعة"، وشددت على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحى "مسألة حياة أو موت".



وأكدت "الأونروا"، في منشور عبر حسابها في منصة (إكس)، على "ضرورة أن تبقى قادرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان غزة بالمساعدات الملحة".



وأضافت الوكالة الأممية أن "تسليم المساعدات عن طريق البر هو السبيل الأكثر كفاءة وأمانًا".