مفوض البيئة الأوروبي يزور أمريكا الجنوبية بشأن تشريعات مكافحة إزالة الغابات

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ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشئون الأوروبية،السبت، أن مفوض البيئة الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيسيوس، بدأ الجمعة جولة يزور خلالها باراجواي وبوليفيا والإكوادور لتهدئة المخاوف بشأن تنفيذ أول حظر للاتحاد الأوروبي في العالم على المنتجات ذات الصلة بإزالة الغابات؛ وهو إجراء وصفه بعض الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي بأنه حمائي.

وستؤثر القواعد، التي تسهم في جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، على وارداته من الماشية والكاكاو والقهوة وزيت النخيل وفول الصويا والأخشاب، فضلا عن العديد من المنتجات المشتقة مثل الشوكولاتة والجلود.

وقال سينكيفيتشيوس - في تصريحات صحفية - "مع دخول لائحة الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات حيز التنفيذ في نهاية هذا العام، تطلب بعض الدول الأعضاء المعنية مناقشة التفاصيل، لذلك أنا أستجيب لهذا الطلب".

وأضاف: "سيتعين على الشركات التي تسعى إلى طرح منتجاتها في السوق الأوروبية استخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافي لإثبات أنها لا تأتي من الأراضي التي أزيلت منها الغابات أو المتدهورة بعد ديسمبر 2020. وتواجه هذه الشركات غرامات تصل إلى 4% من مبيعاتها السنوية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إذا خالفت القوانين".