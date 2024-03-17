اليوم السابع
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مصر والاتحاد الأوروبى.. تعاون وثيق وشراكة اقتصادية وسياسية

الأحد، 17 مارس 2024 03:46 م
مصر والاتحاد الأوروبى.. تعاون وثيق وشراكة اقتصادية وسياسية

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تشهد العلاقات المصرية الأوروبية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية فى العديد من المجالات خاصة السياسية والاقتصادية، وتعكس زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" للقاهرة برفقة رئيس وزراء بلجيكا ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا مدى أهمية العلاقات المصرية الأوروبية التى تأتى فى إطار من التكامل والشراكة التى تلبى متطلبات التنمية. 
 
وتأتى تلك الزيارة فى فترة يشهد فيها إقليم الشرق الأوسط حالة من الاضطراب الشديد بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما يزيد من أهمية الزيارة وتعزز الحاجة إلى زيادة أوجه التنسيق والتعاون المصرى الأوروبى.
 
 
ينظر الاتحاد الأوروبى إلى مصر كدولة محورية للاستقرار فى الشرق الأوسط وبوابة للتجارة مع أفريقيا يسهم استقرار المنطقة فى منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبى.
 
وتلعب مصر مكانة بارزة فى مجال الطاقة وتحديدًا فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط وساهمت فى توفير جزء من احتياجات أوروبا من الغاز من خلال محطتى إسالة ادكو ودمياط.
 
كما تعتبر مصر ثانى أكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر من الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.






مصر والاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر واوروبا

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

الشراكة بين مصر وأوروبا

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

زيارة وفد الاتحاد الأوروبى

رئيسة المفوضية الأوروبية

القمة المصرية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي

رئيسة وزراء إيطاليا

جورجيا ميلوني

المستشار النمساوى

كارل نيهامر

الرئيس القبرصي

⁧‫نيكوس خريستودوليدس

كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء اليونان




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