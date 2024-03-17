مصر شريك أساسى لأوروبا في أمن الطاقة .. إنفوجراف

كتبت: هناء أبو العز



مصر شريك أساسى لأوروبا في أمن الطاقة

تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تعاونًا متزايدًا في قطاع الطاقة، حيث تسعى مصر لتعزيز دورها كمورد رئيسي للطاقة المستدامة لأوروبا، وفي هذا السياق، وقعت مذكرة تفاهم بين مصر وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية لدراسة مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات.

وبلغت صادرات الغاز المسال إلى أوروبا عام 2022 إلى 8 مليون طن .

وتعكس هذه الزيادة في التعاون الاقتصادي والاستثمارات الوافدة إلى مصر الاهتمام المتزايد من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والطاقة والتنمية المستدامة، وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على العلاقات الوثيقة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في المستقبل.