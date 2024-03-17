مركز المناخ: هدوء نسبي للرياح أيام الثلاثاء والأربعاء

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك هدوءا نسبيا للرياح أيام الثلاثاء والأربعاء "19 - 20 مارس" فى معظم محافظات الصعيد، ويمكن الرى، وبعد الساعة 8-9 مساءً فى وجه بحرى فيمكن الرى .

وأضاف فهيم أن وقف رى القمح يتم عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه إلى اللون الأصفر، حيث يعنى هذا الاصفرار توقف انتقال الغذاء إلى الحبوب، والدخول فى مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر.

وأكد فهيم أنه يجب على الزراعات المتأخرة الاهتمام بالرية الأخيرة، مع الاعتبار حالة الجو الخاص بمواعيد هبوب الرياح، حيث لا يجب الرى وقت هبوب الرياح تجنبا للرقاد و من علامات نضج المحصول، أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها.