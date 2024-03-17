مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للناخبين باليوم الثالث لانتخابات الرئاسة الروسية

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فتحت جميع مراكز الاقتراع في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين على نحو طبيعي في اليوم الثالث والأخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.



وقالت رئيسة لجنة الانتخابات بموسكو أولجا كيريلوفا - في تصريحات اليوم - "لقد فُتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها بشكل طبيعي اليوم، والأمور على ما يرام".

وكانت رئيسة لجنة الانتخابات قد أعلنت - في وقت سابق - أن أكثر من 4.2 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة موسكو، وأن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت حوالي 55 % يوم أمس السبت.



من جانبه، أعلن مدير المقر العام لمراقبة الانتخابات في موسكو فاديم كوفاليف، أن نحو 70 ألف شخص في موسكو صوتوا عبر الإنترنت في الانتخابات الرئاسية على مدار الليلة الماضية.



من جهته، أكد نائب مدير المقر العام لمراقبة الانتخابات في موسكو ألكسندر أسافوف، أن سكان موسكو يُبدون نشاطًا واضحا في الإقبال على التصويت.



من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الانتخابات بمقاطعة "زابوروجيا" إخماد حريق نشب بمركز للاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية بالمقاطعة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.



وأشارت اللجنة المذكورة إلى أن الحريق نشب بمركز الاقتراع قبل فتحه، ولم تقع خسائر بشرية، وتم نقل التصويت إلى غرفة احتياطية.