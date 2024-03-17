محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات بعدد من شوارع عاصمة المحافظة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، فضلًا عن تفقد أعمال التطوير بشارع ناجى شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط، مؤكدًا على أنه لن يسمح بالتعدي على حق المواطن في السير والحركة بالشوارع بسهولة دون أي تعديات.

أكد محافظ كفرالشيخ، على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى سوق مدينة كفرالشيخ الحضرى المطور بشارع صلاح سالم، موجهًا باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كلف محافظ كفرالشيخ، برفع كل الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ومنع ظاهرة الانتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مضيفًا أن حملات إزالة الإشغالات بشارع ناجى شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط مستمرة لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

التقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وصدر أوامر فورية بتنفيذها، وعبر المواطنين عن سعادتهم بتواصل محافظ كفرالشيخ معهم، وسرعة استجابته لمطالبهم، وحل مشاكلهم، مؤكدين على دور محافظ كفرالشيخ في تحسين الخدمات المقدمة في المحافظة.