محافظ الفيوم يتفقد قافلة المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.. صور

الفيوم - رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، صباح اليوم الأحد، قافلة المواد الغذائية المقدمة من مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، في اطار حملة لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية علي الأسر الاولى بالرعاية في نجوع وقري المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار "دايما على بالى".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، و الدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، و محمود الحجر مدير مؤسسة صناع الخير بالفيوم, وفريق عمل المؤسسة.

خلال تفقد المحافظ للقافلة، استمع لشرح عن مستهدفات القافلة والمناطق التي سيتم توزيع المساعدات الغذائية بها طبقا للتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي, مؤكداً علي أهمية المبادرة لدعم الأسر الأولي بالرعاية، وتلبية احتياجاتها الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، مشيداً بجودة السلع الغذائية المقدمة.

وأوضح الأنصاري، أن الدولة المصرية حريصة علي دعم الأسر الأولي بالرعاية في الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، مثمناً الجهود المستمرة لمؤسسة صناع الخير، والمصرية للإتصالات في إطلاق مثل هذه القوافل الغذائية للأسر الأولي بالرعاية، وذلك في ظل توجه الدولة لتقديم الدعم المستمر للأسر البسيطة، والاولي بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي لصناع الخير أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة حيث نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع.

وقدم عبدالجليل الشكر لمحافظ الفيوم علي دعمه لجهود المؤسسة في كافة القطاعات التنموية خدمة لشرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة موضحا ان فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها سوف ينطلقون فى التوزيع يسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الاولى بالرعاية فى منازلهم خلال ايام الشهر الكريم لتحقيق هدفين اساسين اولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين ادخال الفرحة على قلبه والبعد عن اي مظهر يسئ اليه ، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانا لوصول الكراتين الى مستحقيها الفعليين دون غيرهم، كل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

واوضح عبدالجليل ان التوزيع سوف يشمل كل الشرائح الاولى بالرعاية فى جميع انحاء المحافظة، و أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة " دائما على بالي " يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية، حيث يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام، وتضم المواد الغذائية الضرورية كالأرز، والمكرونة، والسكر، والفول، واللوبيا، والزيت، والبلح، والصلصة والملح".