محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طرق الخدمة أسفل محور كمال عامر

كتبت - مرام محمد

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير طرق الخدمة الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق بولاق الدكرور، وكذا الموقف التنفيذي لمنزل المحور المؤدي لمدينة عامر، وذلك بالتزامن مع أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل متكامل.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الأعمال الجارية ستسهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل الحركة المرورية على المواطنين ببولاق الدكرور بالإضافة إلى التيسير على المترددين على مستشفى بولاق الدكرور الراغبين في تلقي الرعاية الصحية في الوصول إليها بسهولة ويسر وذلك عقب الأنتهاء من أعمال التطوير الجارية بها.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولته رئيس حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع جهاز التعمير والشركات المنفذة بسرعة رفع كافة المخلفات الموجودة بموقع الأعمال لما يسببه من مظهر غير حضاري ولعدم إعاقة الحركة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة إعادة تخطيط المنطقة مروريًا لتنظيم حركة المركبات بها لما تشهده من كثافات مرورية عالية على مدار اليوم، وكذلك لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة عقب الانتهاء من تشغيل منزل محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى تحسين كفاءة منظومة الإنارة بالقطاع بالكامل.

وثمن اللواء أحمد راشد، التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبري بوزارة الإسكان في تنفيذ عدد من المحاور المرورية بما تعود بالنفع على المواطنين.

ورافق محافظ الجيزة خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد والنائب محمد الحسيني والنائب محمود هشام أعضاء مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وعبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور ومحمود منصور استشاري وزارة الاسكان والمشرف العام على المشروع.