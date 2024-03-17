مايا مرسى تشارك فى فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

كتب ـ محمود راغب

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر في فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW68، في الاجتماع الذى نظمه الاتحاد الأفريقي على هامش فعاليات الدورة 68، بمشاركة عدد من الوزراء والوزيرات المسؤولين عن شؤون المرأة بأفريقيا من اعضاء الاتحاد.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أهمية الموضوع الذي تناقشه لجنة وضع المرأة هذا العام حول "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك"، مشيرة إلى تأثر القارة الأفريقية بشدة بالتحديات العالمية المتعددة، والتي تهدد بتراجع التقدم المحرز في خطة عمل 2030، ولا سيما القضاء على الفقر، وبما في ذلك تأثير الفقر على النساء والفتيات.

وأضافت قائلة "نحن فخورون بأن المجموعة الأفريقية على مستوى الخبراء تواصل مشاركتها بنشاط في مناقشة الأولويات الأفريقية ومحاولة إيجاد حلول عملية لها ".

كما أعربت الدكتورة مايا مرسي، عن استعداد مصر لتبادل تجربتها مع الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي في موضوعات مثل الشمول المالي للمرأة وريادة الاعمال وغيرها من المبادرات المصرية التي تهدف الي تمكين المرأة اقتصادياً.