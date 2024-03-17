اليوم السابع
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لو عندك شكاوى من مخالفات.. اعرف إزاى تبعتها لمحافظة الجيزة

الأحد، 17 مارس 2024 06:00 ص
لو عندك شكاوى من مخالفات.. اعرف إزاى تبعتها لمحافظة الجيزة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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يتساءل كثير من المواطنين في محافظة الجيزة، عن طرق التواصل مع المحافظة للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، ومنها (النظافة، وإشغالات المحال والمقاهي، ومخالفات البناء، وشكاوى المياه والصرف الصحي، وتلاعب التجار بأسعار السلع) وغيرها.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أرقام وطرق التواصل مع محافظة الجيزة لإرسال الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات.
 
1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.
 
2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).
 
3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).
 
4- يمكن تقديم الشكوى باليد إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.
 
5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444 .
 
6- للشكاوى والبلاغات المتعلقة بالنظافة، يمكن التواصل من خلال الخط الساخن الآتي: 37486984.
 
7- للشكاوى الخاصة بمنافذ بيع التجزئة للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بسوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، التواصل عبر أرقام التليفون الآتية: (01008047086 ، 01147821653).
 
8- يمكن التواصل مع محافظة الجيزة وإرسال الشكاوى عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك":
 
 
 
 
 
 
 
 






محافظة الجيزة

الجيزة

ارقام التواصل مع محافظة الجيزة

الاشغالات

مخالفات البناء

الابلاغ عن مخالفات البناء




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